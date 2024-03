Vereador Antônio da Saúde anuncia sua saída do PSDB de Cachoeira do Sul com Expectativas de se Juntar a Partido de Esquerda

Em uma carta aberta aos seus colegas e apoiadores políticos, o vereador Antônio da Saúde anunciou oficialmente sua saída do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Cachoeira do Sul. Em uma mensagem repleta de sinceridade e gratidão, o vereador expressou seu apreço pelas experiências vividas e pelas relações construídas durante sua trajetória no partido.

“Caros colegas,

É com sinceridade e gratidão que me dirijo a vocês hoje. Ao longo do tempo que passei dentro do partido, tive a oportunidade de fazer amigos e contribuir para nossa causa política. No entanto, como bem sabemos, a vida é feita de mudanças e novos horizontes se apresentam.

Chegou o momento de encerrar este ciclo que vivemos juntos no PSDB. Quero expressar minha sincera apreciação por tudo o que aprendi e conquistei aqui, assim como reconhecer as contribuições valiosas que o partido proporcionou em minha jornada.

Desejo a todos vocês saúde, felicidade e sucesso em seus futuros empreendimentos, tanto pessoais quanto coletivos. Que possamos continuar a trabalhar juntos, cada um seguindo seu próprio caminho, em busca de um bem maior para nossa sociedade.

Com estima e respeito,

Vereador Antonio da Saúde.”

A expectativa nos bastidores políticos é que o vereador Antônio da Saúde, cujo nome político ganhou reconhecimento e respeito na comunidade, possa se juntar a algum partido de esquerda. Isso se baseia em suas declarações públicas de apoio ao presidente Lula durante as eleições de 2022, incluindo sua participação em eventos como bandeiraços em apoio ao líder petista.

A saída do vereador do PSDB marca uma mudança significativa no cenário político local, despertando especulações sobre seus próximos passos e possíveis alianças partidárias. Enquanto isso, seus colegas de partido e eleitores aguardam ansiosamente para ver qual será o próximo capítulo na trajetória política de Antônio da Saúde.