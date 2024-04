Vereador Dudu Moyses anuncia investimento em sonorização para o Ginásio Derlizão em Cachoeira.

Ginásio Derlizão, importante espaço esportivo da cidade, está prestes a receber um significativo investimento em sonorização, que promete valorizar ainda mais os eventos esportivos e culturais realizados no local. O anúncio foi feito pelo Vereador Dudu Moysés do Podemos, após a confirmação do pagamento da Emenda Impositiva, no valor de 35 mil reais, destinada à sonorização do ginásio.

Os recursos serão utilizados para a aquisição de caixas de som, mesa profissional, cabos e conexões, garantindo uma experiência sonora de alta qualidade para os espectadores e atletas. A expectativa é de que essa melhoria impulsione a atmosfera dos jogos, tornando-os ainda mais emocionantes, principalmente em jogos decisivos e eventos promovidos pelo município.