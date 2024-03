Vereador Faller é eleito presidente da CFO

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) elegeram o vereador Felipe Faller como presidente, durante reunião na tarde desta quarta, 13. O vereador Dudu Moyses será o secretário. Compõe também a comissão o vereador Antonio da Saúde.

Compete à CFO opinar sobre:

Proposições de matéria financeira em geral e de planejamento; balancetes e balanços da Prefeitura e da Mesa Diretora; as proposições que fixem os vencimentos do funcionalismo e sua alteração; assuntos referentes à indústria e comércio; problemas econômicos do município, seu planejamento e legislação; proposições que envolvam aspecto de natureza tecnológica, científica e econômica.

Assessoria de Comunicação – Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul