Vereador Itamar retorna à Câmara de Vereadores

O vereador Itamar Luz, após seu retorno no dia 5 de março, participou, nesta segunda, 11, de sua primeira Sessão Ordinária. Itamar esteve de 5 de janeiro de 2021 a 4 de março de 2024 no Executivo Municipal, onde titulou os cargos de Secretário de Inclusão Social, de Governo e de Turismo, Esporte e Lazer.

“Muito feliz em meu retorno, irei trabalhar pela cidade, principalmente no fortalecimento do sistema público de saúde, segurança e educação”, disse Itamar sobre seu retorno aos trabalhos no Legislativo.

Matheus Pessel – Jornalista (MTB 0015700/RS)

Assessoria de Comunicação – Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul