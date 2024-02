Vereador Magaiver Dias denuncia condições precárias em paradas de ônibus na Rua Alarico Ribeiro

O vereador Magaiver Dias fez uma visita à parada de ônibus localizada na Rua Alarico Ribeiro, na entrada do bairro Otaviano, após receber denúncias dos residentes sobre as condições precárias do local. Acompanhado por moradores preocupados, o vereador pôde constatar pessoalmente a situação alarmante em que se encontrava a estrutura.

“Estou aqui nesta parada porque alguns moradores vieram me mostrar a realidade que enfrentam e pedir apoio para resolver essa situação”, afirmou o vereador Magaiver Dias durante a visita. “É louvável o esforço da associação dos moradores em tentar melhorar a condição da parada, mas é evidente que precisamos do apoio do poder público e também de empresas locais para garantir a segurança e o conforto dos usuários.”

A cobertura da parada de ônibus estava em estado de deterioração, com destaque para a presença de um tijolo solto, representando perigo iminente para os usuários. Além disso, a falta de abrigo adequado expõe os passageiros às intempéries climáticas, como o sol intenso, causando desconforto, especialmente para aqueles com necessidades especiais de saúde.

Em resposta à situação urgente, o vereador Magaiver Dias lançou um apelo às empresas locais, convidando-as a adotar a parada de ônibus e contribuir para a sua revitalização. “Empresas interessadas em colaborar podem entrar em contato conosco através do número de WhatsApp 9804-4234. Estamos empenhados em auxiliar a população dos bairros Otaviano e Vila Verde que depende desta parada para se locomover”, ressaltou o vereador.

Diante do apelo da comunidade e do compromisso do vereador Magaiver Dias em buscar soluções, espera-se que medidas sejam tomadas para garantir a segurança e o bem-estar dos usuários da parada de ônibus na Rua Alarico Ribeiro.