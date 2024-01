Vereadores irão ao Ministério Público para denunciar suposta censura na Câmara de Caçapava do Sul

Um grupo de cinco vereadores de Caçapava do Sul realizou um protesto na manhã desta quarta-feira, 24, para denunciar uma suposta censura na divulgação de seu trabalho como parlamentares.

Mariano Teixeira (PP), Zilmar Araújo (Mano – PP) , Boca Torres (PT), Silvio Tondo (PP) e Marquinho Vivian (MDB) informaram à imprensa que a atual Mesa Diretora da Câmara não está autorizando a divulgação nos meios oficiais as ações dos vereadores de oposição, principalmente quando a pauta é contra o governo municipal.“ A base do governo está usando o comando do Legislativo para censurar a oposição e não permitir que o trabalho seja divulgado. Quando levantamos os problemas da cidade e cobramos as soluções, os vereadores que defendem a administração não autorizam a imprensa da Câmara divulgar”, disse o vereador Mariano .

Os parlamentares comentaram ainda, que é um absurdo os membros da Mesa pedirem para ver antes as matérias dos outros vereadores. “Se não passar no crivo da Mesa a notícia não é publicada ou é modificada. Tudo para proteger o governo”, comentaram.

Outro problema relatado pelos vereadores é a agenda para participar do espaço que a Câmara tem na rádio local. “Desde que a nova Mesa assumiu nenhum vereador de oposição falou, inclusive a minha participação agendada para o dia 18 de janeiro foi transferida sem falar comigo antes”, desabafou Teixeira.

Outros fatos também foram relatados pelos parlamentares, os quais serão relatados ao Ministério Público no dia 07 de fevereiro, data em que o Promotor de Justiça receberá os vereadores. “Isso tudo que está acontecendo não é culpa dos servidores da área de comunicação, já que eles receberam uma determinação de mostrar tudo antes de ser publicado e seguir a cartilha do governo municipal. O Legislativo hoje é um puxadinho da prefeitura”, falou o vereador Boca Torres (PT).

Os vereadores disseram no final que irão buscar os seus direitos para dar transparência à comunidade. “Nós vamos seguir cobrando o governo e pedindo melhorias para a população. Não vamos deixar que a censura seja regra na casa do povo. A comunidade continuará com voz”, comentou Marquinhos Vivian (MDB).

“Cada vereador é responsável pelo seu mandato, matérias e fotos divulgadas. Não vamos permitir que a base do governo censure os nossos conteúdos e fotos na página oficial do Legislativo”, disse Silvio Tondo.

Fonte: Assessoria dos Vereadores de Caçapava do Sul