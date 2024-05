Veterinário diz que Janja queria que resgate de Caramelo esperasse sua chegada

Ao lado do humorista Nego Di, o veterinário Bruno, que participou do resgate do cavalo mais querido do Brasil, Caramelo, disse que o Corpo de Bombeiros foi o responsável pelo salvamento. De acordo com ele, a primeira-dama, Janja da Silva, queria que os voluntários aguardassem a sua chegada para que ela salvasse Caramelo de helicóptero. Eles, contudo, optaram por não esperar, visto que o equino já estava ilhado sobre um telhado no bairro de Canoas, no Rio Grande do Sul, há dias.



Nego Di e Bruno gravaram o vídeo em questão ao lado de Caramelo, diretamete do Hospital Veterinário da Ulbra. No conteúdo, o humorista explica que o veterinário foi o responsável por anestesiar o animal e pede que ele dê detalhes sobre o salvamento.

Bruno explica que quem salvou o cavalo foi a equipe do capitão Franco, do Corpo de Bombeiros, junto dele. O veterinário ainda negou a participação do Exército e contou que, após o salvamento, figuras relacionadas ao governo quiseram capitalizar politicamente sobre o ocorrido.



– Tinha um pessoal lá que quando a gente chegou, eles queriam que a gente não chegasse perto do cavalo, porque a primeira-dama tinha mandado um helicóptero pra salvar. Tipo assim, deixa ele sofrer mais um pouquinho, pra ser a primeira-dama, não faz assim, mais meia horinha, já aguentou cinco dias. E aí como deu tudo certo, eles disseram que nós fomos mandados por eles, mas isso não é verdade – declarou Bruno.



Segundo Nego Di, Caramelo permanecerá no Rio Grande do Sul, e a Ulbra será responsável pelos cuidados. Assista ao vídeo abaixo:

https://www.instagram.com/reel/C6zdaboLbKj