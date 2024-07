Atenção: Devido a um pequeno problema técnico, o áudio desta entrevista não está 100%, mas é perfeitamente compreensível. Não deixe de conferir esta conversa super relevante!

Nesta entrevista exclusiva com o Dr. Ricardo Nery, cirurgião torácico da Unimed em Cachoeira do Sul, abordamos temas cruciais para a saúde da população, como as mais recentes técnicas de cirurgias minimamente invasivas e os avanços no tratamento do câncer de pulmão.