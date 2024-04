(VIDEO) Entrevista com ROBERTO BASTOS – Presidente Sindicato da Indústria do Calçado e Vestuário

Na última quarta-feira, 17 de abril, o programa Vale Notícias, veiculado na Rádio Vale 99.1, recebeu uma entrevista exclusiva com o presidente do Sindicato da Indústria do Calçado e Vestuário, Roberto Bastos. A entrevista abordou questões cruciais relacionadas ao setor, fornecendo informações valiosas sobre os desafios e perspectivas da indústria calçadista e de vestuário.

A entrevista com Roberto Bastos proporcionou uma visão abrangente das oportunidades e desafios enfrentados pela indústria do calçado e vestuário no cenário atual, bem como insights valiosos sobre as estratégias necessárias para impulsionar o crescimento e a inovação dentro do setor.