(VÍDEO) Escola Mário Godoy Ilha Fecha Após Falta de Monitores

A reportagem da Rede Fan de Comunicação esteve na tarde desta segunda-feira, 18, nas dependências da Escola Mário Godoy Ilha para acompanhar de perto a paralisação dos professores, com apoio de pais. Confira no vídeo a fala das responsáveis da escola.

A situação da escola é delicada, com 108 alunos matriculados, incluindo 28 com necessidades especiais, todos sob a supervisão de apenas um monitor em regime de 40 horas. Turmas do Pré-escolar e da 1ª série, particularmente críticas para a base educacional, enfrentam desafios adicionais, incluindo a presença de alunos especiais sem a devida supervisão.

O impacto dessa escassez de recursos humanos já está sendo sentido pelo corpo docente, que relata esgotamento mental e físico em apenas um mês de aulas. Diante dessa crise, a continuidade das atividades escolares torna-se inviável.