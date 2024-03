(VÍDEO) Exclusivo: Ex-secretário da Saúde de Cachoeira do Sul fala sobre sua exoneração e polêmicas na gestão.

Nesta entrevista exclusiva para a Rede Fan de Comunicação, o ex-secretário da Saúde de Cachoeira do Sul, Paulo Sérgio Gonçalves da Silva, abre o jogo sobre os eventos na secretaria. Ele discute detalhes da polêmica auditoria interna na pasta, lançando luz sobre os desafios e decisões cruciais que enfrentou durante seu mandato.

Além disso, o ex-secretário comenta as críticas com decoro feitas por alguns vereadores, proporcionando um olhar completo sobre os bastidores da gestão da saúde em Cachoeira do Sul.