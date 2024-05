Vinte e duas pessoas desembarcam no RS após acidente com ônibus no Chile

Vinte e duas pessoas envolvidas no acidente com um ônibus que levava turistas gaúchos a São Pedro do Atacama, no Chile, desembarcaram na noite deste domingo (28) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Segundo Diego Souto, proprietário da DH Transportes, empresa responsável pelo ônibus da viagem, outras 10 permanecem internadas na cidade de Calama, no norte chileno. Três delas apresentam estado grave, mas não há informações sobre a identidade e a situação de cada uma.

Diego disse ainda que estão sendo feitas as tratativas junto ao Ministério das Relações Exteriores para o traslado dos corpos das duas vítimas fatais do acidente e que isso deve ocorrer entre esta segunda (29) e terça-feira. A reportagem procurou o Itamaraty e o Consulado Brasileiro no Chile para pedir informações, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Duas gaúchas morreram durante o acidente: Nora Edith Kunz, moradora de Poço das Antas, no Vale do Taquari, e Elenice Terezinha Mozzomo Preto, de David Canabarro, no norte do Estado.



Relembre

O acidente ocorreu por volta das 20h de quinta-feira (25) na região de Paso de Jama, na fronteira entre a Argentina e o Chile. O ônibus saiu de Lajeado, no Vale do Taquari, no dia 23 de abril, levando 42 passageiros — 39 turistas, uma guia e dois motoristas.



Os excursionistas, moradores de Lajeado e de municípios vizinhos, já haviam passado por Salta e Jujuy, na Argentina, e seguiam viagem até São Pedro do Atacama, no Chile, quando o veículo capotou na rodovia. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.



A excursão era organizada pela empresa Vip Turismo, de Lajeado, em ônibus fretado pela DH Transportes, de Santa Maria, responsável pela viagem.











GZH