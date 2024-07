Walter Kannemann é homenageado por alcançar 300 jogos com a camisa do Grêmio

Walter Kannemann atingiu mais uma marca importante com a camisa do Grêmio. O zagueiro argentino chegou aos 300 jogos com o manto Tricolor e recebeu uma homenagem antes da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (30). Kannemann foi contemplado com uma camisa e troféu em alusão à marca atingida.



No estádio Centenário, em Caxias do Sul, o zagueiro recebeu a homenagem das mãos do presidente do Grêmio, Alberto Guerra. A marca foi alcançada na última quarta-feira (26), na partida diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão.





Contratado pelo Grêmio em 2016, Kannemann não precisou de muito tempo para cair nas graças da torcida. Jogador multicampeão com a camisa Tricolor, o zagueiro já levantou as taças da Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho e Recopa Gaúcha. Reconhecido pela liderança dentro e fora de campo, o atleta é um dos estrangeiros que mais vestiu a camisa gremista na história do clube.