WhatsApp facilita o controle de privacidade no aplicativo; entenda

O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso que visa facilitar o acesso ao gerenciamento de informações pessoais dos seus usuários. A funcionalidade “Checkup de privacidade” agrupa todos os ajustes de segurança e privacidade do app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), em um único espaço e pode ser útil para fazer rápidas mudanças.



A novidade foi vista pela primeira vez na versão beta 2.24.18.8 para Android, mas também já foi encontrada na versão beta 24.17.10.73 para iOS e na versão padrão do WhatsApp.



O acesso à aba “Checkup de privacidade” poderá ser feito diretamente no menu “Configurações”, na parte inferior do campo “Privacidade” do WhatsApp. Nela, será possível estabelecer preferências de privacidade e definir quem pode ter acesso à foto de seu perfil, visto por último e status de online, confirmações de leitura, opções de bloqueio do aplicativo com impressão digital ou reconhecimento facial e confirmação em duas etapas através de Pin.



Outros recursos de privacidade e segurança também estarão disponíveis para controlar permissão de mídias e conversas no mensageiro — duração padrão para mensagens temporárias, silenciamento de números desconhecidos e backup criptografado. É aguardado que a funcionalidade esteja disponível a todos os usuários de dispositivos Android e iPhone (iOS) em breve.