Whindersson Nunes anuncia show em Fortaleza para doar dinheiro arrecadado ao RS

Whindersson Nunes segue buscando formas de auxiliar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (6), o humorista anunciou que fará um show em Fortaleza, no qual todo dinheiro arrecadado através da venda de ingressos será destinado ao Estado, que sofre com as consequências da chuva.

Whindersson publicou no seu perfil do X (antigo Twitter) que irá apresentar o espetáculo de comédia Efeito Borboleta no dia 25 de maio, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará. Informações sobre horário, valores das entradas e pontos de venda devem ser divulgados em breve.



O espaço tem capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas. O Ele destacou que o show será transmitido em uma live no YouTube, onde também será disponibilizado um QR Code para o envio de doações em dinheiro.



Whindersson já tinha a intenção de realizar a apresentação, e chegou a convidar o Vasco para realizar a ação em seu estádio. O clube se disponibilizou a ajuda-lo. Ele justificou que o show será em Fortaleza porque em São Januário não seria possível utilizar o gramado, o que limitaria a presença do público.



“A intenção é muito ingressos, muita ajuda”, escreveu.



O humorista já arrecadou mais de R$ 3 milhões de reais por meio de campanhas realizadas nas redes sociais. Whindersson também confirmou a doação de mil cestas básicas por dia a partir desta segunda-feira para várias cidades gaúchas.