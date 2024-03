Zoológico Municipal Fechará Temporariamente para Melhorias no Bem-Estar dos Animais

Cachoeira do Sul, 04 de março de 2024 – O Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul informa que estará temporariamente fechado a partir de hoje (04), nos dias 4, 5 e 6 de março. A decisão foi tomada em função de uma movimentação de animais entre recintos, visando garantir o bem-estar e reduzir o estresse dos bichos.

Durante esses dias, os cuidadores realizarão procedimentos necessários para acomodar os animais em novos espaços, proporcionando um ambiente mais adequado às suas necessidades. O zoológico retomará suas atividades normalmente na quinta-feira, dia 7 de março.

A administração do Zoológico Municipal agradece a compreensão do público e reforça o compromisso com o cuidado e a preservação da fauna local.

Foto / Fonte: Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul