10.569 doses já foram aplicadas contra a Gripe em Cachoeira

A rede de saúde já distribuiu 10.569 doses da vacina contra a influenza (gripe) em Cachoeira do Sul. O público prioritário que continua liderando a procura pela imunização é o de idosos, que soma 6.161 doses, ou seja, 58,3% do total apurado pelo setor de Vigilância Epidemiológica. Em segundo lugar neste ranking estão as pessoas portadoras de comorbidades (1.303 doses), seguidas das crianças entre seis meses e seis anos de idade (1.016 doses). No momento, avalia a responsável pela área de imunização da Secretaria Municipal da Saúde, enfermeira Mariana Bortolazzo, são considerados abaixo do esperado os índices alcançados pelos grupos infantil, de gestantes e puérperas.

“Estamos promovendo buscas ativas aos pais, às grávidas e às mulheres que estão amamentando através da atuação dos agentes comunitários de saúde em suas áreas”, explica a enfermeira, reiterando a importância destes públicos em buscarem o serviço de saúde para garantirem a vacinação. “Assim como os idosos, esta parcela da população que destacamos é considerada mais suscetível às complicações em quadros de infecções respiratórias”, destaca Mariana. A Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza segue até o dia 31 de maio.

CONTAMINAÇÃO

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. A propagação acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas.

GRUPOS QUE MAIS VACINARAM ATÉ O MOMENTO

Idosos: 6.161 doses

Comorbidades: 1.303 doses

Criancas: 1.016 doses

Trabalhadores da Saúde: 293 doses

Professores e funcionários de escolas: 275 doses

Gestantes: 64 doses

Puérperas: 9 doses

AGENDA

Durante toda a semana, a vacinação está ocorrendo de segundas às sextas-feiras, das 7h15min às 11h45min e das 13h às 15h30min, na EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde. Nas segundas e quartas -feiras, o horário estendido segue até as 20h nas unidades do Centro Social Urbano, Marina e Central.