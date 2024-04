Governo federal lança ‘Desenrola’ para pequenos negócios e programa de estímulo ao crédito nesta segunda

O governo federal lançará nesta segunda-feira (22) um programa de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte. A iniciativa — batizada de Desenrola Pequenos Negócios — será apresentada em um evento no Palácio do Planalto. Segundo o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, o programa funcionará de forma semelhante ao Desenrola Brasil, que renegociou dívidas de mais de 14 milhões de pessoas físicas. Além do Desenrola para as pessoas jurídicas, também serão anunciadas nesta segunda uma série de iniciativas para estimular o empreendedorismo e o acesso ao crédito no país. Fonte: G1