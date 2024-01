26 ambulantes já se inscreveram para vender no Carnaval de Rua

Até esta sexta-feira (26), 26 ambulantes já estavam inscritos para vender alimentos e bebidas no Carnaval de Rua de 2024. Dentre os inscritos, destacam-se os segmentos de venda de bebidas e lanches.



O processo de cadastro segue aberto e ocorre na Secretaria de Indústria e Comércio (SMIC), onde os interessados devem fornecer as seguintes informações: nome, número de contato e detalhes sobre os produtos que serão comercializados durante o evento.



A SMIC está localizada na Rua XV de Novembro, 334, e atende nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

Na segunda-feira, dia 29, está agendada uma reunião da Secretaria de Indústria e Comércio em parceria com a Secretaria de Cultura para discutir e organizar o evento com os interessados até o momento. O encontro será na Casa de Cultura, na Rua Sete de Setembro, 1121, com início às 15h.