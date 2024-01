Presidente do Legislativo recebe visita da UFSM

O Presidente da Câmara, vereador Ronaldo Trojahn, recebe nesta sexta-feira, 26, a visita de uma comitiva da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O objetivo da conversa foi parabenizar Trojahn pela posse como presidente e também para a universidade se colocar à disposição de parcerias com a Casa e pedir apoio nas demandas da entidade de ensino.

Participaram do encontro, além de Trojahn, Anderson Dal Molin, coordenador do campus Cachoeira do Sul, Giovani Leone Zabot, vice-coordenador, e Julio Cesar Modesto da Silva, coordenador-administrativo.

Os membros da universidade convidaram a Câmara a realizar uma sessão ordinária em homenagem aos 10 anos do campus e também convidaram o Legislativo Municipal a prestigiar o evento Viva o Campus (por enquanto, sem data marcada). Os três ainda pediram auxílio aos vereadores nas mobilizações pela expansão e melhorias que a unidade de Cachoeira necessita.