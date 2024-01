35º Batalhão de Polícia Militar realiza Operação de Fiscalização e combate à criminalidade em Cachoeira do Sul.

Na noite desta sexta-feira (26/1), a Brigada Militar realizou ações de policiamento ostensivo junto a estabelecimentos comerciais, casas noturnas e praças do município de Cachoeira do Sul, a fim de potencializar a presença policial perante a comunidade, proporcionando segurança e tranquilidade às pessoas.

Durante as ações visando à prevenção e repressão imediata dos delitos de homicídio, furto de veículo e roubo a pedestres, além da fiscalização de veículos com equipamentos sonoros potentes em desacordo com a legislação de trânsito, bem como descargas que causam perturbação do sossego, foram realizadas barreiras policiais em locais estratégicos, em áreas onde há maior aglomeração de pessoas e circulação de veículos. Essas ações têm o propósito de coibir atividades criminosas, garantir a ordem pública e proporcionar um ambiente mais seguro para a comunidade local.

Além disso, as guarnições realizaram ações de patrulhamento ostensivo em diversas praças, incluindo a Borges de Medeiros, Baltazar de Bem, Honorato de Souza Santos e José Bonifácio, com atenção especial devido à realização de um evento pré-carnaval.

Essas ações destacam o compromisso da Brigada Militar em manter a ordem, promover a segurança e prevenir a ocorrência de crimes na comunidade de Cachoeira do Sul.

📍Comunicação Social CRPO/VRP

Texto: Sd Julia/35° BPM

Foto: Policiais 35ºBPM