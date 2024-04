Prefeita Angela vai ao TCE em busca de informações sobre terceirização de serviços

A prefeita Angela Schuh, acompanhada da Procuradora Jurídica Juliana Flores, esteve nesta quarta-feira (3) no Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde foi recebida pelo presidente Marco Peixoto para tratar, especialmente, sobre terceirização de serviços de saúde do Município.

O presidente do TCE informou que o Tribunal está elaborando um material com orientações técnicas a respeito do assunto, que deve ser divulgado nos próximos meses para os municípios gaúchos, com detalhamento sobre como proceder com essas despesas para evitar que haja um acréscimo no percentual de comprometimento da folha de pagamento.

“Estamos buscando orientações para que não haja prejuízo para o Município e na prestação de serviços essenciais de saúde”, declarou a prefeita.















Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul

Texto: Eloisa Uliana

Fotos: Vinicius Reis