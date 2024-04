Alistamento de jovens nascidos em 2006 vai até junho

O período de alistamento militar para os jovens do sexo masculino nascidos no ano de 2006 está em vigor e se estende até o dia 30 de junho.

Aqueles que completarão 18 anos até 31 de dezembro de 2024 devem realizar o alistamento até 30 de abril na Junta Militar do município.



Para efetuar o alistamento, é imprescindível comparecer ao local portando os seguintes documentos: RG, CPF ou Certidão de Nascimento, além de um comprovante de residência (água, luz ou telefone).

A Junta Militar está situada junto à Secretaria de Indústria e Comércio (SMIC), na rua 15 de novembro, 334. O atendimento ocorre das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia.

Para demais informações, entre em contato pelo telefone 3724 6116.













Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul

Texto: Adrine Zigulich Martins

Foto: Divulgação