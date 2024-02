A 5ª rodada do Gauchão Ipiranga 2024 chegou ao fim. Confira os resultados das partidas

Três jogos abriram a quinta rodada do Gauchão Ipiranga 2024, com destaque para as vitórias do Grêmio FBPA, Sport Club Internacional e Esporte Clube Novo Hamburgo. Confira os detalhes dos confrontos e a classificação atualizada da competição:

Grêmio FBPA continua na liderança após vitória sobre o Esporte Clube Avenida

Jogando fora de casa, o Grêmio FBPA venceu o Esporte Clube Avenida por 1 a 0, garantindo sua permanência na liderança do Gauchão Ipiranga 2024.

Internacional vence o S.E.R. Caxias Oficial e segue na segunda colocação

No Beira-Rio, o Sport Club Internacional bateu o S.E.R. Caxias Oficial por 2 a 0, mantendo-se firme na segunda posição da competição.

Esporte Clube Novo Hamburgo sobe para terceiro lugar ao vencer o Esporte Clube São Luiz

No Estádio do Vale, o Esporte Clube Novo Hamburgo fez 1 a 0 no Esporte Clube São Luiz e subiu para a terceira posição na tabela do Gauchão Ipiranga 2024.

Resultados do domingo: São José e Guarany empatam; Juventude e Brasil vencem

No segundo dia de disputa da quinta rodada, São José Futebol e Guarany Futebol Clube ficaram no empate em 1 a 1. No Alfredo Jaconi, o Esporte Clube Juventude venceu o Ypiranga Futebol Clube por 3 a 0, mantendo-se na terceira posição. Já o Grêmio Esportivo Brasil venceu o Futebol Clube Santa Cruz – Oficial por 2 a 0, ocupando o quarto lugar na tabela.