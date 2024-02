Cachoeira com saldo negativo de empregos em 2023

Em 2023, um desafio significativo abalou a economia de Cachoeira do Sul: uma perda acentuada de empregos. Este ano ficará marcado como um dos mais difíceis desde que uma nova metodologia de monitoramento do mercado de trabalho foi adotada pelo governo federal. Com 280 vagas cortadas, nossa cidade se viu em sétimo lugar no Rio Grande do Sul em termos de postos de trabalho perdidos, uma situação preocupante que merece atenção.

Segundo os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, Cachoeira do Sul foi o único município da região a enfrentar essa dificuldade em 2023. O setor industrial foi particularmente atingido, registrando o fechamento de 312 postos de trabalho ao longo do ano.

Essa reversão negativa contrasta com o cenário anterior, quando em 2022 a cidade havia ganhado 844 empregos, figurando como a 23ª melhor entre os 497 municípios gaúchos. A pandemia de coronavírus, que impactou a economia global em 2020, embora tenha sido desafiadora, não se compara ao impacto econômico que enfrentamos no ano passado.

O ranking dos piores desempenhos no Caged de 2023 destaca a urgência da situação, com Cachoeira do Sul ocupando o sétimo lugar. É um alerta para a necessidade de ações que possam reverter essa tendência preocupante e revitalizar nossa economia local.