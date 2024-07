Ação da vacinação distribuiu 783 doses no sábado em Cachoeira I Leia a matéria.

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Saúde, distribuiu 783 doses de imunizantes durante ação de incentivo à vacinação, executada no último sábado (29/06). A campanha aconteceu em cinco postos de saúde do perímetro urbano, das 9h às 17h, com o objetivo de impulsionar os índices de vacinação, principalmente contra a gripe, cuja cobertura não alcançou os 50% do público estimado para este ano. Ao todo, as equipes aplicaram 478 doses contra a Influenza e outras 305 doses do calendário de rotina, que inclui o imunizante contra a Covid-19. A Administração Municipal organizou o terceiro sábado de mobilização depois do avanço das notificações para gripe na cidade, incluindo dois óbitos recentes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A campanha nacional contra a influenza teve início em 25 de março e foi encerrada oficialmente em 31 de maio pelo Ministério da Saúde. No início, os serviços de saúde foram orientados a priorizarem a população considerada vulnerável às infecções gripais (pessoas com 60 anos ou mais, crianças entre seis meses e seis anos de idade, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, gestantes e puérperas), mas desde o começo de maio a vacinação contra a gripe foi estendida a todos usuários do SUS com mais de seis meses de idade.

COVID-19

A imunização para Covid-19 está disponível para crianças a partir dos seis meses de idade, conforme calendário de rotina, e para pessoas que integrem os grupos prioritários, como idosos, gestantes, imunocomprometidos, residentes em instituições de longa permanência, entre outros. A exceção fica para usuários do SUS que nunca receberam qualquer dose contra o coronavírus: estas pessoas, independentemente da faixa etária, devem procurar os serviços de saúde em busca da vacina monovalente XBB da fabricante Moderna, tida como imunizante mais atualizado contra a nova cepa da doença, a subvariante ômicron XBB 1.5.

PROGRAME-SE

Segundas às sextas-feiras, das 7h15min às 11h45min e das 13h às 15h30min, na EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde.

OS NÚMEROS DE SÁBADO

* EAP Central

Rotina 97 doses

Influenza 125 doses

Total 222 doses



* EAP Centro social Urbano

Rotina 93 doses

Influenza 137 doses

Total 230 doses



* EAP Marina

Rotina 66 doses

Influenza 106 doses

Total 172 doses



* ESF Carvalho

Rotina 24 doses

Influenza 40 doses

Total 64 doses



* ESF Tupinambá

Rotina 25 doses

Influenza 70 doses

Total 95 doses



Total doses aplicadas

Rotina 305 doses

Influenza 478 doses

Total 783 doses