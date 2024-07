Acidente Fatal em Cachoeira do Sul Deixa um Morto

Cachoeira do Sul, 18 de julho de 2024 — Um grave acidente de trânsito ocorreu ao amanhecer desta sexta-feira de nevoeiro na BR 290, na localidade de Irapuá, resultando na morte de uma pessoa.



A colisão dianteira envolveu dois veículos: um VW Polo branco, emplacado em São Paulo, e um Fiat Uno vermelho, com placas de Florianópolis. O VW Polo estava transportando caixas de bebidas alcoólicas no momento do acidente.



Infelizmente, um ocupante ainda não identificado do Fiat Uno faleceu no local. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas e eventuais responsabilidades.



Mais informações serão divulgadas à medida que a investigação avançar.