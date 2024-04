Um trágico acidente ocorreu, próximo ao Rincão dos Kiefer, em Cachoeira do Sul, envolvendo uma VW Saveiro vermelha. O ciclista Marcelo Bernardes de Bitencourt, de 34 anos, morreu no local após a colisão.

Ambos se deslocavam no sentido Sul/norte. Br 153 pouco antes da entrada do Rincão dos Menezes. A identidade do motorista do veículo não foi divulgada. As autoridades locais investigam as circunstâncias do acidente.

A investigação ficará por conta da Polícia Rodoviária Federal.