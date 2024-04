DEPUTADO NERI, O CARTEIRO DESTINA EMENDA DE R$100 MIL PARA SAÚDE DE CACHOEIRA

Na última sexta-feira, 19/04, o deputado estadual Neri, o Carteiro (PSDB), esteve na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para entregar uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil reais, ao vereador Magaiver Dias (PSDB) que serão destinadas a saúde no município.

A emenda será dividida entre os postos de saúde do Bairro Noêmia (ESF-3) e no Bairro Marina (US-14), sendo R$ 50 mil para cada, sendo utilizadas para melhorias de infraestrutura das instalações das unidades.

“Agradeço ao apoio do deputado Neri, o Carteiro junto ao nosso mandato, irá contribuir e muito para auxiliar a nossa população, que muito precisa”, destacou Magaiver.







Foto: Francisco Sperb