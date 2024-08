Ambulatório de Cardiologia no HCB é tema de reunião regional da Secretaria Saúde

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, se reuniu nesta segunda-feira (19) com uma comitiva de prefeitos e secretários de saúde dos 12 municípios da região do Vale do Rio do Pardo que fazem parte da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). No encontro, foi discutida a situação do serviço ambulatorial de Cardiologia do Hospital de Caridade e Beneficência (HCB), de Cachoeira do Sul.



Entre outras questões, foi acertada a realização de uma capacitação para os profissionais de saúde que atuam na atenção primária nos municípios referidos para qualificar o cadastro de pacientes no sistema Gercon. A capacitação será realizada pela equipe do Telessaúde, evitando gargalos na regulação.Arita Bergmann destacou que um novo convênio entre o Estado e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) está sendo elaborado para a qualificação da fila de espera para consultas eletivas, visando a reduzir a fila de pacientes por consultas especializadas. Foi decidida ainda a realização de uma reunião entre a direção do hospital, representantes da secretaria do Estado e dos municípios para tratar da pauta do ambulatório de cardiologia .



Além da secretária Arita Bergmann, participaram da reunião os prefeitos dos municípios de Arroio do Tigre, Marciano Ravanello; Cerro Branco, Edson Joel Lawall; Secredo, Valdir José Rodrigues; e Lagoa Bonita do Sul, Luiz Francisco Fagundes; e o deputado estadual Claudio Tatsch, além dos secretários municipais de Saúde dos demais oito municípios da 8 CRS, e a equipe técnica da Secretaria da Saúde.