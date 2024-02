Ambulatório Vida altera atendimento externo em fevereiro

A partir da próxima quarta-feira (14/02), o Ambulatório Vida centralizará o atendimento externo pelo período da manhã, das 7h às 11h30min, reservando o turno da tarde para o trabalho interno da equipe. A mudança é temporária e, a partir do 1º de março, o expediente deve ser retomado integralmente, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

O Ambulatório Vida está localizado em anexo ao prédio da Secretaria Municipal da Saúde (antigo Hospital da Liga) e atua no diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), Aids e Hepatites para toda a região da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, com sede em Cachoeira do Sul.