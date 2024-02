Pai é esfaqueado por filha de 13 anos no Rincão das Casas

A Polícia Civil está investigando um caso de conflito familiar que resultou em um homem ferido a facadas no início da tarde desta terça (6), na localidade de Rincão das Casas, no interior de Candelária. Conforme apurado pela reportagem, a desavença teria ocorrido entre o pai, de 52 anos e a filha, de 13 anos, onde a menor teria desferido facadas contra o pai.

Com ferimentos, o homem foi socorrido por familiares e deu entrada às 13h40 no Hospital Candelária. A casa de saúde informou que o pai está em atendimento e não forneceu maiores detalhes sobre o estado de saúde do homem. O Conselho Tutelar foi acionado e com apoio da Brigada Militar, se deslocou até a residência onde ocorreu o fato para averiguar o que teria acontecido entre pai e filha.

Procurados pela reportagem, Polícia Civil e Brigada Militar preferiram não se manifestar sobre o caso.