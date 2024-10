Angela e Balardin levarão o pleito da Medicina à Brasília

O prefeito eleito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardin, participou nesta quarta-feira (16) de um encontro com a Comissão Comunitária Cachoeira Merece Medicina, formada por integrantes do Poder Público e da sociedade civil organizada. Balardin já havia conversado com o grupo durante a campanha, mas desta vez se encontrou com os integrantes como prefeito eleito da cidade e trouxe uma boa notícia: entre os dias 11 e 14 de novembro, estará em Brasília e um dos encontros deverá ser com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Dois assuntos já estão na pauta: desenvolvimento econômico e o pleito da cidade pela implantação do curso de Medicina.

O coordenador-geral da comissão, Gilmar Luiz Colombelli, lembrou que duas instituições (Ulbra e Unisc) têm interesse em implantar o curso em Cachoeira do Sul e já têm seus projetos cadastrados junto ao Governo Federal. O cronograma prevê que, em 31 de janeiro de 2025, seja divulgado o resultado da primeira etapa da seleção, que avalia a qualificação financeira das proponentes. “Acreditamos que agora é a hora de mostrar nossa mobilização política. Precisamos mostrar ao Governo Federal que nossa região quer o curso de Medicina”, frisa Colombelli.

Além da atual prefeita, Angela Schuh, e de Balardin, outros membros da Comissão devem integrar a comitiva que vai à Capital Federal.O grupo está solicitando também agenda com o ministro Paulo Pimenta, que, em outra oportunidade, já recebeu a comissão. São programadas, ainda, visitas aos deputados federais, solicitando apoio à Cachoeira do Sul na disputa.

Balardin, que já havia afirmado durante a campanha que seria parceiro do projeto, voltou a afirmar seu compromisso de auxiliar politicamente no pleito. “Estarei quatro dias em Brasília. Vamos reunir dados técnicos e levaremos também a manifestação de prefeitos da região, dos nossos deputados estaduais e também dos deputados federais pelo Rio Grande do Sul. Quero mostrar ao vice-presidente toda a mobilização e o apoio que o projeto Pró-Medicina recebe”, destacou Balardin.

A Cacisc também se comprometeu a buscar o apoio das Câmaras de Comércio e Serviço da região para compor o material que será levado a Brasília. Há expectativa de que prefeitos da região participem desse encontro na capital federal.

Texto escrito por Patricia Miranda Fotos: Patricia Miranda