Ao “Fantástico”, Davi cita Mani e diz que “um ano de namoro ainda não é nada”

Em entrevista ao Fantástico deste domingo (21), o campeão do BBB 24, Davi, comentou o relacionamento amoroso com Mani Rego. Dentro da casa, ele afirmava que ela era sua companheira e esposa. No entanto, em sua primeira entrevista fora do reality, ele disse que os dois ainda estão se conhecendo. A declaração fez crescer entre os internautas a especulação sobre um possível término.

No sábado (20), Mani tirou de sua descrição das redes sociais o termo “esposa de Davi”. O fato levantou ainda mais questionamentos no público. O campeão do BBB afirmou, no entanto, que tentou contato com Mani desde que saiu da casa. Neste domingo, inclusive, ele pediu perdão para a companheira pelo Instagram e afirmou que deseja conversar com ela pessoalmente.

— Procurei ela várias vezes, procurei, liguei, mandei mensagem. O fato que eu falei assim, “estar se conhecendo”, é pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada, sabe? A gente está namorando, é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar para o casamento — afirmou Davi ao Fantástico.

Na entrevista, o baiano foi questionado sobre a hipótese de que ele teria se afastado da companheira para não dividir o prêmio do BBB com ela. Davi negou.

— Não, não, não, jamais. Isso não cabe em mim, não. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação.

