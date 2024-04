Aposta leva sozinha prêmio de mais de R$ 100 milhões da Mega Sena

MEGA SENA

Resultado do concurso nº 2715, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

07 – 19 – 25 – 46 – 50 – 53

Premiação:

Sena – 1 aposta ganhadora*, R$ 102.128.925,42

Quina – 145 apostas ganhadoras, R$ 40.570,78

Quadra – 8.367 apostas ganhadoras, R$ 1.004,41

*Aposta ganhadora do Rio de Janeiro (RJ).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 23/04/2024: R$ 3.500.000,00





TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 2082, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

01 – 22 – 25 – 26 – 53 – 59 – 60

Time do coração:

Bahia/BA

Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: 3 apostas ganhadoras, R$ 16.532,71

5 números acertados: 46 apostas ganhadoras, R$ 1.540,31

4 números acertados: 1.028 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 números acertados: 9.610 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 6.649 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 23/04/2024: R$ 400.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 6421, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

01 – 03 – 38 – 63 – 78

Premiação:

Quina – 5 números acertados, não houve ganhadores

Quadra – 4 números acertados, 89 apostas ganhadoras, R$ 11.792,35

Terno – 3 números acertados, 8.831 apostas ganhadoras, R$ 113,18

Duque – 2 números acertados, 244.095 apostas ganhadoras, R$ 4,09

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 22/04/2024: R$ 48.000.000,00

LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 3084, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

01 – 02 – 04 – 05 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25

Premiação:

15 números acertados: Não houve acertador

14 números acertados: 166 apostas ganhadoras, R$ 2.258,91

13 números acertados: 7.021 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 números acertados: 83.470 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 números acertados: 50.5021 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 22/04/2024: R$ 4.300.000,00

FEDERAL

Resultado do concurso nº 5859, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º: bilhete: 034691 – valor do prêmio R$ 1.350.000,00

2º: bilhete: 004210 – valor do prêmio R$ 15.500,00

3º: bilhete: 065234 – valor do prêmio R$ 14.000,00

4º: bilhete: 047521 – valor do prêmio R$ 13.000,00

5º: bilhete: 006923 – valor do prêmio R$ 12.227,00

DIA DE SORTE

Resultado do concurso nº 903, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

02 – 04 – 05 – 10 – 11 – 15 – 23

Mês da sorte:

Fevereiro

Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: 16 apostas ganhadoras, R$ 4.659,84

5 números acertados: 1.209 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 números acertados: 15.064 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da sorte: 42.354 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Estimativa de prêmio para o próximo concurso, em 23/04/2024: R$ 500.000,00

+MILIONÁRIA

Resultado do concurso nº 140, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

06 – 07 – 14 – 20 – 40 – 44

Trevos: 1 – 4

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 13 apostas ganhadoras, R$ 41.788,47

13 apostas ganhadoras, R$ 41.788,47 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 38 apostas ganhadoras, R$ 6.353,81

38 apostas ganhadoras, R$ 6.353,81 4 acertos + 2 trevos: 156 apostas ganhadoras, R$ 1.658,27

156 apostas ganhadoras, R$ 1.658,27 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.691 apostas ganhadoras, R$ 152,98

1.691 apostas ganhadoras, R$ 152,98 3 acertos + 2 trevos: 2.538 apostas ganhadoras, R$ 50,00

2.538 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 19.502 apostas ganhadoras, R$ 24,00

19.502 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 19.932 apostas ganhadoras, R$ 12,00

19.932 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 159.232 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 24/04/2024: R$ 176.000.000,00