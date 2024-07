Após erro em pênalti, críticas de dirigentes do Grêmio atingem CBF e deixam alerta

O presidente Alberto Guerra e o vice-presidente de futebol Antonio Brum dispararam contra a arbitragem após o empate do Grêmio com o Corinthians. O primeiro gol do Corinthians nesta quinta-feira (25) ocorreu a partir de um pênalti de Kannemann em Romero marcado na etapa inicial após revisão do VAR.



Guerra afirmou que o clube vai protocolar um requerimento com reclamações sobre a arbitragem junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O dirigente está em alerta para o encontro entre Grêmio e Corinthians que ocorre na próxima quarta-feira (31), às 21h30min, novamente no Itaquerão, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



— São verdadeiros escárnios futebolísticos. A gente espera que na Copa do Brasil não tenha isso. O Corinthians é muito grande, tem uma bela equipe, um dos estádios mais lindos do Brasil, e a gente espera poder jogar na bola — comentou.



O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, lembrou outro pênalti não marcado também contra o Corinthians, na 15ª rodada do Brasileirão de 2023, na Arena Itaquera, quando Yuri Alberto bloqueou cruzamento de Ferreira com o braço aberto. As equipes empataram em 4 a 4 na ocasião.



— Toda vez que o Grêmio vem aqui é a mesma coisa que acontece. Ano passado foi tirado um título do Grêmio aqui dentro, numa bola na mão que o estádio inteiro viu e o VAR não chamou. Hoje, estranhamente, o VAR chama. É uma vergonha, eu não aguento mais — desabafou.



Na fala do vice-presidente de futebol sobraram críticas até para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que está em Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos.



— A gente só quer igualdade. A gente já não tem o nosso estádio para jogar. Seu Ednaldo, que o senhor não deixe mais o Campeonato Brasileiro à deriva. É a principal competição que a CBF organiza. Isso tem que ser resolvido imediatamente — cobrou o dirigente.



O Grêmio volta a campo no próximo domingo (28), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 20ª rodada do Brasileirão.













