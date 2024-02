Aulas de instrumentos musicais estão abertas em Paraíso do Sul

A Associação PróParaíso, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está com as inscrições abertas para aulas de violão, flauta, ukulele e teclado, além de canto e percussão em Paraíso do Sul. As aulas acontecerão na cidade e também Vila Paraíso.

– Terça-feira: aulas de instrumentos na cidade, manhã e tarde no turno inverso da escola.

– Quarta-feira: aulas de instrumentos na cidade, manhã e de tarde no turno inverso da escola.

– Quinta-feira: aulas de canto e percussão na cidade, manhã e de tarde no turno inverso da escola. Para este dia haverá transporte da Boa Vista até o local das aulas e retorno.

– Quinta-feira: aulas de instrumentos na Vila Paraíso, manhã e de tarde no turno inverso ao da escola.

As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da Associação PróParaíso. Link: https://www.proparaiso.org.br/.

A Associação ProParaíso é uma organização sem fins lucrativos que foi criada pela iniciativa de algumas pessoas da comunidade, com o intuito de desenvolver a cultura em Paraíso do Sul, tendo sido oficializada nos registros públicos no dia 1º de março de 2018 como entidade privada sem fins lucrativos. A organização desenvolve vários projetos, entre eles os mais importantes são Coral Paraíso, Kolonie Fest e aulas de música.