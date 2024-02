Acidente de trânsito registrado por volta das 23h30min desta terça-feira, dia 20, na RSC-287, em Restinga Sêca, deixou uma pessoa ferida

A colisão frontal entre um veículo Citroën Xsara Picaso e uma carreta ocorreu no km 193 da via, na localidade de Vila Rosa. Motorista do automóvel foi socorrido com ferimentos e encaminhado para atendimento médico. Condutor do caminhão teve ferimentos leves.

Rodovia ficou bloqueada entre as 2h e 4h da madrugada desta quarta-feira, dia 21, para a retirada do caminhão que caiu no acostamento.

Atendeu a ocorrência a equipe da concessionária Rota de Santa Maria, 4º Pelotão de Bombeiro Militar de Restinga Sêca e Polícia Rodoviária Estadual.