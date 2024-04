Bandidos furtam Cras Frota e BM recupera parte dos bens

Na manhã desta segunda-feira (15) a equipe do Centro de Referência de Assistência Social Frota (Cras Frota) foi surpreendida com o arrombamento do prédio, que fica Rua Ramiro Barcelos, próximo ao Estádio Joaquim Vidal. Ao chegarem ao local, os servidores verificaram que o vidro da janela da recepção foi retirado e do local foram furtados: 1 tv, 1 tablet, 1 rádio, 2 notebooks e alimentação da cozinha.

Imediatamente a Brigada Militar foi acionada pela coordenadora do local, a assistente social Caren Alves. No início da tarde, a coordenadora já foi chamada na Delegacia de Polícia para a retirada dos seguintes itens: 1 TV, 2 notebooks e 1 rádio. A Secretária Municipal de Inclusão Social, Carin Ache lamentou o fato, mas ressalta a importância do trabalho da Brigada Militar em prontamente atender ao chamado e ao empenho dos soldados Michels, Revelant e Rodrigues e dos sargentos Costa e Bica que atuaram na recuperação dos bens.