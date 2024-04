Prefeitura protocola ação contra a Calçados Jacob

A prefeitura de Cachoeira do Sul ingressou com uma ação no Judiciário, visando a reintegração de posse dos dois pavilhões usados pela Jacob Calçados que estão hoje desativados.

Os prédios, de propriedade do Município, estão localizados à Rua São João, Bairro Noêmia, e foram ocupados por 15 anos pela indústria calçadista. Em 4 de dezembro de 2023, a empresa encerrou suas atividades, dispensando 150 trabalhadores, mas não devolveu as chaves à prefeitura.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados de Cachoeira do Sul, Roberto Bastos, lamenta a demora na disponibilização dos pavilhões, visto o interesse da Calçados Cachoeira, sistemista da indústria Beira Rio, de ocupar as instalações o que permitiria não apenas a contratação dos demitidos da Jacob, mas até mesmo a ampliação das vagas.

“Cachoeira precisa de empregos formais e não pode esperar uma ação demorada no Judiciário”, diz Bastos, apelando para que tudo se resolva com a “máxima brevidade”.









Fonte: Roberto Bastos – Presidente do Sindicato trabalhadores da indústria do calçado e vestuário

Fotos: Francis Soares