Bolsa Familia com novidades

O Governo Federal anunciou uma atualização significativa no programa Bolsa Família, com o objetivo de ampliar o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país. A partir de maio de 2024, os valores das parcelas serão aumentados, com foco especial nas mães solteiras, que poderão receber até R$ 900 por mês.



A NOVA ESTRUTURA DO BENEFÍCIO



Com as mudanças, o valor base do Bolsa Família será de R$ 600, com acréscimos de acordo com a composição familiar:

– R$ 150 adicionais por criança de até seis anos;

– R$ 50 adicionais para cada membro da família entre sete e 18 anos, incluindo gestantes.



Com isso, uma mãe solteira com duas crianças pequenas poderá receber um total de R$ 900 por mês.





NOVO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS



Os pagamentos serão realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, a partir de 17 de maio. A distribuição seguirá o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.



CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E PAGAMENTOS ANTECIPADOS



Para receber o Bolsa Família, a renda familiar per capita deve ser inferior a R$ 218, e a família deve estar registrada no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, é necessário manter a frequência escolar das crianças e estar com o calendário de vacinação em dia.



Em casos de emergência, como desastres naturais, os pagamentos poderão ser antecipados. Em maio de 2024, por exemplo, famílias afetadas por desastres climáticos no Rio Grande do Sul receberão seus benefícios no dia 17, independentemente do NIS.