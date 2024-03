Brasil vence a Inglaterra na estreia do técnico Dorival Júnior

A estreia de Dorival Júnior com a Seleção Brasileira não poderia ser melhor. Jogando pela primeira vez contra um país europeu desde a eliminação na Copa do Mundo do Catar para a Croácia, o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0 e quebrou uma série de quatro jogos sem vencer — três derrotas e um empate. Endrick, aos 34 minutos do segundo tempo, marcou o gol brasileiro e pareceu pôr fim ao calvário que vinha assombrando o futebol brasileiro desde o fim da temporada de 2022.

Como foram os lances de Inglaterra x Brasil

Os comandados do novo treinador voltarão a campo na próxima terça-feira (26), contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid. Antes da Copa América, com início no fim de junho, o Brasil terá jogos preparatórios contra México e Estados Unidos.

Dos oito novatos chamados pelo treinador, cinco foram escolhidos para iniciar a partida diante dos ingleses. O goleiro Bento, os zagueiros Fabrício Bruno e Beraldo, o lateral-esquerdo Wendell e o volante João Gomes também tiveram suas estreias com a camisa canarinho.

Os primeiros minutos mostravam um Brasil nervoso, com alguns erros de passe e, de certa forma, uma insegurança defensiva. No entanto, com o passar do tempo, o time de Dorival Júnior começou a gostar do jogo, principalmente comandado pelos jogadores com mais experiência e mais bagagem na Seleção.

Logo aos oito minutos, Rodrygo, camisa 10 na ausência de Neymar, arrancou no campo de ataque e bateu da entrada da área, com o goleiro Pickford fazendo a defesa. Aos 11, Lucas Paquetá, que voltou a vestir a amarelinha, girou no marcador atrás do círculo central e lançou Vini Jr. O camisa 7 tocou na saída do goleiro, mas Walker fez o corte pouco antes da bola cruzar a linha do gol.

O jogador do West Ham voltou a aparecer em duas oportunidades. Primeiro, deu passe para Rodrygo arriscar. Depois, aos 34, depois de um bate-rebate na área, chutou a bola direto na trave da Inglaterra.

Antes, os ingleses haviam assustado com Watkins, que chutou por cima da meta defendida por Bento. Foden, aos 36, e Gordon, quatro minutos depois, assustaram os brasileiros, mas pararam também nas mãos do goleiro da Seleção.

As duas equipes voltaram com as mesmas formações para o segundo tempo. A primeira chance de abrir o placar foi da Inglaterra. Em cobrança de falta na área do Brasil, a bola passou por todo mundo até Gordon pegar sozinho na segunda trave. Bento conseguiu fazer a defesa.

A resposta brasileira veio aos 18 minutos. Bruno Guimarães deu passe de trivela para Paquetá, que bateu de primeira, com muita categoria e perigo. A bola passou tirando tinta da trave de Pickford. Conforme o jogo foi passando, a partida ficou mais franca, com oportunidades para os dois lados.

Raphinha fez boa jogada pelo lado, driblou dois adversários, mas chutou em cima da defesa da Inglaterra. Na sequência, surgiu o nome que deve ser uma das estrelas do futebol mundial e o futuro da Seleção Brasileira. A defesa inglesa bateu cabeça e a bola ficou com Andreas Pereira. O jogador do Fulham lançou Vini Jr, que chutou mascado e o gol ficou aberto para Endrick que, aos 17 anos, marcou pela primeira vez com a camisa da Seleção Brasileira — 1 a 0.

AMISTOSO INTERNACIONAL

23/3/2024

Inglaterra (0)

Pickford; Walker (Konsa, 19’/1ºT), Maguire (Dunk, 21’/2º T), Stones e Chilwell (Gomez, 21’/2º T); Rice, Gallagher (Mainoo, 29’/2ºT) e Bellingham (Bowen, 21’/2ºT); Gordon (Rashford, 29’/2ºT), Watkins e Foden. Técnico: Gareth Southgate

Brasil (1)

Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell (Bremer, 43’/2ºT); Bruno Guimarães (Douglas Luiz, 32’/2ºT), João Gomes e Lucas Paquetá (Andreas Pereira, 24’/2ºT); Raphinha (Savinho, 32’/2ºT), Rodrygo (Endrick, 24’/2ºT) e Vini Jr (Pablo Maia, 43’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

GOL: Endrick (B), aos 34 minutos do segundo tempo.

Endrick (B), aos 34 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS: Bellingham (I) e Lucas Paquetá (B)

Bellingham (I) e Lucas Paquetá (B) ARBITRAGEM: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias, auxiliado por Paulo Alexandre dos Santos Soares e Pedro Ricardo Ferreira Ribeiro (trio português)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias, auxiliado por Paulo Alexandre dos Santos Soares e Pedro Ricardo Ferreira Ribeiro (trio português) LOCAL: Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Próximo jogo