Brigada Militar encontra quatro mil pinos de cocaína em ponto para preparo de drogas de Santa Cruz

A Brigada Militar de Santa Cruz do Sul realizou, na tarde dessa terça-feira (2), uma operação que resultou na apreensão de quatro mil pinos de cocaína, de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico. A ação ocorreu em um ponto de preparo e distribuição de drogas localizado na Rua Amazonas, no Bairro Bom Jesus, em Santa Cruz do Sul.





Os policiais receberam informações sobre atividades suspeitas no local, que indicavam que indivíduos estavam embalando drogas para venda. Durante o patrulhamento, avistaram um dos suspeitos deixando o endereço com uma mochila. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, mas foi detido após jogar o objeto e pular um muro.

Outro suspeito foi encontrado dentro da residência fracionando cocaína e preparando pinos da droga. Ao notar a presença dos policiais, tentou fugir pulando pela janela. No interior da residência, foi encontrado um laboratório do tráfico, com materiais como balanças de precisão, tesoura, cerca de quatro pinos vazios, lâminas de barbear e outros.





Na mochila abandonada pelo primeiro suspeito, foram encontradas mais drogas, além de material para embalagem, munições e outros objetos relacionados ao crime. Os dois suspeitos, de 25 e 31 anos de idade, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

A apreensão totalizou 2,5 quilos de cocaína, 150 gramas de crack, além de balanças de precisão, fitas adesivas, munições de diferentes calibres, utensílios utilizados no preparo das drogas e um celular.











Foto/Fonte: Brigada Militar/Divulgação