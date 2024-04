“Tu entregou ele que é dos nossos. Agora tu vai morrer!”, disse criminoso para jovem sequestrado

Dez dias depois de uma das ocorrências mais graves registradas na região este ano, em que um homem de 20 anos foi sequestrado em casa e torturado dentro de um carro com barras de ferro e até golpes de espada samurai, o bando apontado como responsável pelas agressões foi capturado. O grupo criminoso foi alvo da chamada Operação Tormentum – tortura, em latim –, deflagrada pela Polícia Civil de Vera Cruz nessa terça-feira, 2, pela manhã.

A Gazeta do Sul acompanhou com exclusividade o cumprimento dos mandados, por volta das 6 horas. A investigação tem como pano de fundo o tráfico de drogas, pois os alvos da operação foram três jovens, de 17, 18 e 25 anos, capturados em Santa Cruz do Sul e que cometeram a tortura porque a vítima teria denunciado um traficante recentemente.

O caso investigado iniciou-se no dia 18 de março, quando a Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos, apontado como um dos principais traficantes de Vera Cruz na atualidade. Naquela oportunidade, os investigadores apuraram que uma moradora de Vera Cruz, viciada em drogas, tinha dívidas de entorpecentes com o líder. Este estava extorquindo a mãe dela, além do companheiro da usuária , dizendo que iria matar as vítimas se não pagassem a dívida.

A ocorrência que gerou a Operação Tormentum aconteceu cinco dias depois da prisão do traficante, em 23 de março, um sábado, às 10h30. Naquela manhã, o homem que teria denunciado o chefe do bando foi sequestrado em sua casa, na localidade de Linha Progresso, interior de Vera Cruz, por três criminosos que chegaram em um Chevrolet Corsa azul claro, armados com pistolas e uma espada samurai.

Os bandidos o obrigaram a entrar no veículo e o levaram para o Loteamento Berçário Mãe de Deus, no Bairro Santuário, em Santa Cruz do Sul. No percurso, ele foi torturado com barras de ferro e pontadas da espada. “Tu entregou ele que é dos nossos. Agora tu vai morrer!”, disse um dos autores. Quando chegaram em uma casa abandonada do Mãe de Deus, havia mais quatro bandidos.

Com armas, o bando amarrou o homem com o objetivo de executá-lo. Porém, em um momento de descuido, a vítima se desvencilhou e conseguiu sair correndo. Os criminosos ainda dispararam cinco vezes em sua direção, mas nenhum tiro o atingiu. Após se esconder em um mato, o homem pediu ajuda a um morador, que lhe deu carona. Os bandidos foram de carro até a casa do rapaz, em Linha Progresso, mas só encontraram a mãe dele.

Após furtar alguns objetos, o bando foi embora. Mais tarde, o filho da mulher chegou. Ferido, ele contou que havia escapado de uma execução. Foi quando a polícia ficou sabendo do caso.

A senhora relatou a agentes que havia sido extorquida pelo chefe do bando, tendo de fazer empréstimos que totalizaram R$ 20 mil. Essa mulher seria irmã da mãe da usuária envolvida na ocorrência inicial. Temendo pela vida, as vítimas pediram proteção da polícia.







