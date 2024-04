Cachoeira recebe o Projeto “CAO na Estrada”  

Nesta terça-feira (16), o Projeto ‘CAO na Estrada’ movimentou os canais de serviços da rede de atendimento à mulher de nosso município. O projeto é promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por meio do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (CAOEVCM).

Ele chegou a Cachoeira do Sul através da parceria entre o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, com o objetivo de capacitar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher.

O evento contou com a participação de representantes dos municípios de Novo Cabrais, Cerro Branco, Rio Pardo, Pantano Grande e Restinga Seca, com convites direcionados aos serviços da rede de atendimento à mulher. A capacitação foi conduzida pela coordenadora do CAOEVCM e coordenadora-geral do Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (GEPEVID), promotora Ivana Machado Moraes Battaglin, e pela psicóloga forense Karen Netto, parceira do projeto.