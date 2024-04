Veja os Pedidos de Providência feitos pelos vereadores

Confira os Pedidos de Providência feitos pelos vereadores na semana passada:

ANTONIO DA SAÚDE

Nº 521/2024

À Secretaria Municipal de Obras Pedido de patrolamento da estrada do Passo do Moura em sua parte urbana (acesso pela Avenida Imigrantes).

Nº 522/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento, alargamento e limpeza das sarjetas da rua Teodoro Herdina, Passo do Moura.

Nº 523/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento no Rincão dos Menezes.

Nº 524/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos e limpeza dos bueiros na estrada do Passo do Moura em sua parte rural.

Nº 525/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento na Rua Inácio Félix.

Nº 526/2024

À secretaria municipal de interior e transportes Solicito patrolamento e encascalhamento do Corredor dos Machado, Passo do Moura.

Nº 527/2024

Á Secretária Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, limpeza dos bueiros, abaulamento, utilização do rolo compactador após o encascalhamento da Rincão dos kochemborg.

Nº 528/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada de acesso ao Passo do Moura pela BR 153, em frente ao acesso do Rincão dos Kiefer.

Nº 529/2024

À Secretaria Municipal de Obras Ao setor de posturas. Solicito notificação das residências na rua Jacinto Godoi Gomes, próximo ao número 171, que estão despejando esgoto na rua para que readecuem a situação.

Nº 541/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada do Rincão dos Kiefer

Nº 542/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada do Capão da Cruz

Nº 543/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada do Paredão

Nº 544/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada da Guajuviras

Nº 545/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada do São Lourenço

Nº 546/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada do Rincão da Ferreira

Nº 547/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada da Águas Mornas

Nº 548/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada dos Enforcados (fundos da casa da carne)

Nº 549/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada da Olaria

Nº 550/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito manutenção da estrada e limpeza dos bueiros na estrada da Pedreira

Nº 552/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito revisão e substituição das lâmpadas queimadas na estrada da Pedreira. Observação O pedido vem sendo repetido há seis meses.

Nº 555/2024

À Secretaria Municipal do Interior e Transportes Solicito patrolamento e encascalhamento dos pontos mais críticos na Rua do Campo do Coral, Passo da Areia

Nº 556/2024

À Secretaria Municipal do Interior e Transportes Solicito patrolamento e encascalhamento Estrada principal do Passo da Areia

Nº 557/2024

À Secretaria Municipal do Interior e Transportes Solicito patrolamento e encascalhamento no trecho entre a Universidade Federal de Santa Maria até o antigo Frigorífico do Leusin.

Nº 558/2024

À Secretaria Municipal do Interior e Transportes Solicito patrolamento,encascalhamento e alargamento da rua Adão Nunes, localidade do Passo da Areia

Nº 559/2024

À Secretaria Municipal do Interior e Transportes Solicito patrolamento e encascalhamento dos pontos mais críticos na Rua Herondino Leite Bulsing, localidade do Passo da Areia.

AZEVEDO DA SUSEPE

Nº 553/2024

Solicita à Sra. Prefeita Ângela Schumacher Schuh, o conserto do calçamento da Rua Fontoura Xavier, entre as Ruas Ricardo Schaurich e Araújo de Porto Alegre.

Nº 554/2024

Solicita à Sra. Prefeita Ângela Schumacher Schuh, o patrolamento, encascalhamento, drenagem e limpeza do mato na Estrada da Pedreira na Estrada da Olaria e na Estrada do Rincão da Ferreira.

FELIPE FALLER

Nº 533/2024

Manutenção geral nas ruas do loteamento Germano.

ITAMAR LUZ

Nº 530/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente com urgência o conserto da pavimentação danificada na Rua Aristides Moreira em frente a praça da Bica, no final da Rua Juvêncio Soares e Aníbal Loureiro no bairro Santo Antônio e também na Rua Emiliano Carpes no bairro Gonçalves.

Nº 531/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente a troca de luminária queimada na Rua Ricardo de Jesus Ferreira, próximo ao nº 60 no bairro Parque Scopel e também na Rua Aristides Moreira, entre as ruas Silvio Scopel e Avenida João Neves da Fontoura no bairro Santo Antônio.

Nº 532/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente o patrolamento, encascalhamento e passagem do rolo compactador nas Ruas Silvio Scopel e Viriato Vianna no bairro Santo Antônio e com urgência a limpeza da mesma via, na esquina com Aristides Moreira, junto ao centro de Equoterapia.

Nº 551/2024

Que o Poder Executivo realize com urgência o patrolamento, encascalhamento e passagem do rolo compactador da rua Augusto Wilhein no bairro Medianeira, rua de acesso ao Stok Center.

MAGAIVER DIAS

Nº 534/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua Reinaldo Carlos Rocha, 45, no Bairro Vila Nova.

Nº 535/2024

Solicita ao Departamento de Vigilância Sanitária (DVS) que verifique um problema de esgoto a céu aberto na Rua Manoel Marques Torres, próximo ao 308, no Bairro Bom Retiro.

Nº 536/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize a manutenção na ponte da Rua Major Leonel Friedrich, Bairro Ponche.

Nº 537/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua Wilney Ritter.

Nº 538/2024

Solicita ao Departamento de Vigilância Sanitária (DVS) que verifique um problema de esgoto a céu aberto na Rua Jacinto Godoi Gomes, na altura do 171, no Bairro Marina.

Nº 539/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua José Pereira da Silva.

Nº 540/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua Saldanha Marinho, na esquina ao lado do 278, no Bairro Centro.

Matheus Pessel – Jornalista (MTB 0015700/RS)

Assessoria de Comunicação – Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul