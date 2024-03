Câmara Cachoeira I Comissão de Obras elege Alex da Farmácia como presidente.

A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Pecuária, Interior e Meio Ambiente elegeu, na tarde desta segunda-feira, 25, o vereador Alex da Farmácia como Presidente e o vereador Marcelo da Empresa como Secretário. Completa a comissão, a vereadora Daniela Santos.

Compete à comissão opinar sobre: todos os projetos pertinentes à realização de obras e serviços públicos no âmbito municipal; criação, extinção e transformação de cargos e funções; criação, organização e reorganização dos serviços públicos; previdência social ao funcionalismo público; legislação pertinente aos serviços públicos; assuntos relativos a obras públicas, saneamento, transporte, viação, comunicações, fontes de energia e mineração; proposições referentes aos interesses do setor primário e agronegócio do município.