Coronel Zaniol do 4° comando regional de Bombeiros militar esteve visitando o municipio, ele é o responsável pelos Bombeiros Militares de Cachoeira do Sul

A prefeita Angela Schuh recebeu nesta terça-feira (26), em seu Gabinete, o Coronel Eduardo Cavedon Zaniol, comandante do 4° Comando Regional de Bombeiro Militar, com sede em Santa Maria, e responsável pelos Bombeiros Militares de Cachoeira do Sul. Acompanharam o Comandante o Tenente-coronel Daniel Dalmaso Coelho, Comandante do 6º Batalhão de Bombeiros, o Tenente-coronel Rafael Gonçalves, Comandante do 4º Batalhão de Bombeiros e o Tenente Jairo Machado Oliveira, Comandante do Pelotão de Bombeiros Militar de Cachoeira do Sul.

Além da visita cortesia para a apresentação à prefeita, Coronel Zaniol solicitou apoio do Município para a aquisição de uma nova ambulância para o Pelotão de Cachoeira, com a finalidade de qualificar o serviço de resgate e atendimento prestado pela corporação. A prefeita se comprometeu em procurar deputados e vereadores que possam destinar emendas parlamentares para a aquisição.

“Desejo que a parceria entre o Município e os Bombeiros, que já acontece de forma muito positiva, seja cada vez mais fortalecida”, declarou a prefeita Angela Schuh.