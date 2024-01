Caminhão de empresa de transportes de Lajeado é alvo de 20 assaltantes em São Paulo; três morreram na troca de tiros

Um caminhão da Scapini, empresa de transportes de cargas de Lajeado, foi alvo de assaltantes em Cubatão, no estado de São Paulo na manhã desta quarta-feira (24). O veículo carregava uma carga de cigarros avaliada em R$ 7,2 milhões.

Conforme a Polícia Civil, vinte criminosos abordaram o caminhão no km 47 da Via Anchieta. Eles mantiveram o motorista refém e iniciaram a retirada da carga. A Polícia Militar e a Polícia Civil agiram rápido e interceptaram os bandidos. Houve troca de tiros e três criminosos foram mortos. Outros 17 foram presos. O condutor do caminhão foi levado e solto na cidade de Itariri, a 130 km de distância do local do assalto. Ele não sofreu ferimentos.

Fonte: Portal Metrópoles/CC