Canais do WhatsApp criados pela Receita Estadual para tratar de ICMS e ITCD crescem e facilitam comunicação

Durante a recente crise meteorológica, dois canais oficiais de transmissão no WhatsApp – o Sefaz RS ICMS e o Sefaz RS ITCD –, criados pela Receita Estadual (RE), apresentaram grande crescimento, garantindo a comunicação com os cidadãos num período em que os sistemas do Estado ficaram fora do ar. Na ocasião, o canal do ICMS, lançado em 27 de março, cresceu de 3 mil para 34 mil seguidores, enquanto o do ITCD, que surgiu em 17 de maio, alcançou 1,1 mil seguidores, mesmo sendo focado num público mais restrito.



Os canais – criados para garantir rapidez, confiabilidade e segurança na transmissão de informações – são focados em serviços, avisos e alertas e têm se mostrado uma linha direta eficaz com os contribuintes e profissionais interessados nos temas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), como contabilistas e advogados.





Além disso, o trabalho visa potencializar a divulgação dos serviços virtuais da RE, direcionando os usuários ao Portal de Atendimento para necessidades específicas. Os conteúdos publicados são técnicos e voltados para o público-alvo, garantindo uma comunicação padronizada, moderna e visualmente atrativa.



Com os canais, a RE buscou simplificar e facilitar a comunicação com a população. A novidade está alinhada ao programa Receita 2030+ e ao propósito do órgão de entregar mais valor público à sociedade. Dessa forma, a Receita segue empenhada em se tornar cada vez mais digital, acessível e presente na vida dos cidadãos.



O perfil no Instagram da Sefaz também cresceu: quase dobrou seu número de seguidores, de 8 mil para 14,7 mil no período das enchentes, oferecendo interatividade e respostas rápidas às dúvidas da população por meio da iniciativa “Sefaz responde”, construída a partir das dúvidas mais postadas pelos próprios usuários.















